Ahmet Nur Çebi şampiyon U-17 takımı ile görüştü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Elit U-17 Gelişim Ligi’nde şampiyon olan U-17 Akademi Takımının teknik ekibi ve sporcularıyla Vodafone Park’ta bir araya geldi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Buluşmada; İkinci Başkanımız Engin Baltacı, Asbaşkanımız Serhan Çetinsaya, Genel Sekreter, Sponsorluklar ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Mehtap Mutluşan Ferah, Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Bilgihan Sürmen, Futbol Akademisi ve Kadın Futboldan Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Fırat Fidan ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi de yer aldılar.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, şampiyonluk kupasının da bulunduğu buluşmada, U-17 Akademi Takımımızın teknik ekibi ile sporcularını kutladı ve başarılarının devamını diledi.