Ahmet Nur Çebi: Risk almak istemiyoruz

TFF’yle faiz konusunda ortak noktada buluşamadıklarını söyleyen Çebi, “Federasyon tarafından konulan sınırlamalar, tüm futbol takımlarını ilgilendiren uygulamalardır. Bunun sonucunda transfer yapabilecek noktaya gelemiyoruz. Kendileri taviz vermeyeceklerini, Türk futbolunun düzelmesi adına taviz istenmemesini söylediler. Ülkemizde faizlerin indiğini görüyoruz. Bunun bize yansıtılması konusunda ısrar ediyoruz. Beşiktaş’ın puan anlamında ceza alması riskine girmek istemiyoruz. Beşiktaş’a zarar verecek bir riski almayacağım” ifadelerini kullandı.

‘Hile yapmayı düşünmüyoruz’

Transfer problemini farklı yollarla çözmenin gündemlerinde olup olmadığına yönelik soruya Çebi, “Hile ve hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaş’ız. Koca camiayı temsil ediyoruz. Hile hurda ile yola devam etmeyi düşünmüyorum. Acı bizimse, beraber paylaşacağız” yanıtını verdi.

‘Ürkmezgil benim ağabeyim’

Fikret Orman’ın Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Kurulu’nda ibra edilmemesi sonrası, kulüp eski genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil’in yaptığı açıklamalara da değinen Çebi, “Ahmet Ürkmezgil benim ağabeyim. Bize bir kırgınlığı var. Fulya AVM’den kaynaklanıyor. AVM’nin yapımı konusunda Ürkmezgil’in verdiği mücadeleyi biliyorum. Kendisine mücadelesi için teşekkür ediyorum” yorumunu yaptı.

‘Cumhurbaşkanı’na teşekkürler’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan toplantıya da değinen Çebi, “Toplantıda kulüplerin satılması gündeme gelmedi. Kulüplerin yürütülebilir olması amaçlandı. Yapıcı, anlayışlı, dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatan ifadeleri için Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum. Çalıştay tamamlandığında, olay Gazi Meclis’te yasalaştırılacaktır” şeklinde konuştu.

‘Benim bir görüşmem olmadı’

Yeni Malatyaspor’da forma giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme’nin transferi için ise Çebi, “Bahsi geçen futbolcu ile ilgili bizim bir görüşmemiz olmamıştır. Bu futbolcunun gelebileceği yönünde teklif yapıldı. Şartlarının sorulmasının ardından pozitif bir cevap verilmemesine rağmen, hala gündemde tutuyorlar” diye konuştu.