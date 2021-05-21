Ahmet Nur Çebi resmen açıkladı! Sergen Yalçın...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi dün akşam Global TV'de önemli açıklamalar yaptı. Sergen Yaçın'dan övgüyle söz eden Çebi, "Sergen Hoca çok zeki ve akıllı birisi. İçinde fırtına kopsa bile dışarı yansıtmıyor. Tam bir futbol adamı, Beşiktaş'ı çok önemsiyor. Bizim gönlümüz, fikrimiz onunla devam etmek. Yeni sözleşmeye 3, 4, 5... İstediğini yazsın, bunu hak etti. Hocamızı seviyoruz, hocamızla beraber olmak istiyoruz" dedi. Aboubakar ve transferlerle ilgil konuşan Çebi, "Beşiktaş'ın verebileceklerinden daha fazlasını veremem. Kulübü korumak zorundayız. O çerçevede gidiyorum, taraftarın da bana inanmasını istiyorum. Salih Uçan ilgilendiğimiz bir oyuncu. Rosier ve Ghezzal’ı ya kiralayacağız ya da bonservisleriyle alacağız" ifadesini kullandı. Kulubün ekonomik durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Çebi, "Bırakmam Seni kampanyasının kısmı, maneviydi. Bu şampiyonluğun anahtarı, Bırakmam Seni kampanyasıdır. 2. başkanlık yaptığım dönemde oyuncu maaşlarını 2 ay geriden ödüyorduk, şimdi hallettik onları, düzenli. Onun oyuncu performansındaki etkisi %90. Eşim inşallah televizyonda duymuyordur. Hiçbir şey yapmadığımızı düşünüyorlar. 675 milyon kefalet imzası verdim. 110 milyon da nakit para verdim" diye konuştu.

'Terim beni anlamıştır'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yönelik söylediği ‘Tabi ki alkışlayacak’ sözüne de değinen Beşiktaş Başkanı şunları söyledi: Fatih Terim kazanırsak alkışlamayacak mıydı? Niye kızdın? Fatih hoca, futbolun içinden gelmiş biri. Orada tabii ki dedim. Tabii ki bizi alkışlamak zorundasınız demedim ki. Değerli hocam, benim söylemimi anlamıştır. Ali Koç'u hâlâ sever ve sayarım. En azından iki rakip kulübün başkanlarıyız, ister istemez rakip olarak çatışmamak mümkün olmuyor. Kendisiyle iyi bir diyalog içinde yürütmeye çalıştığım bir süreç oldu, onu kırdıysam özür dilerim.