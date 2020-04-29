Ahmet Nur Çebi: Öze dönüş önemli bir hamle

Siyah-Beyazlılar’ın kulüp dergisi 1.5 yıl sonra yeniden okurlarıyla buluştu. Bu nedenle çok mutlu olduğunu dile getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomide sıkıntılar yaşanacağını belirtti. Çebi yazısında, “Dünya daha önce deneyimlemediği bir sürecin içerisinde mücadele vermekte. Bu durumdan dünya ekonomisi ve alt kırılımları olan spor ekonomisi de nasibini alıyor” ifadelerini kullandı.

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‘Yalçın ve Bıyıktay...’

Bu durumun etkilerini minimuma indirmek için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Ahmet Nur Çebi, “Her anlamda öze dönüş hareketimiz bizi hem köklerimize daha sıkı bağlayacak hem de geleceğimiz için önemli bir hamle olacaktır. Futbol takımımızda Sergen Yalçın hocamız ve basketbolda koç Burak Bıyıktay ile başlattığımız bu hareketin başarılı sonuçlar vermesi, geleceğe daha da umutla bakmamıza sebep oluyor. Kulübümüz için günlük değil, uzun vadeli planları gerçekleştirmeyi istiyoruz” görüşlerine yer verdi.



