Ahmet Nur Çebi: O dışarıdan da halleder!
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Başakşehir maçı öncesinde stat girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sergen Yalçın'ın cezalı olmasının takımı çok fazla etkilemeyeceğini düşündüğünü belirten Çebi, "O dışarıdan da halleder. Kendi ekibiyle izleyecek maçı. Biz şampiyon olmak istiyoruz." dedi.
Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:
O dışarıdan da halleder. Kendi ekibiyle izleyecek maçı. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Hatalarla maçların kazanıldığı bir şampiyonluk olmasın istiyoruz. Hakemlerin hepsi bizim için önemli... Yeter ki, sezon sonu şampiyon olan takım şampiyonluğunu güzel yaşasın. 'Şu maçta şöyle oldu, bu maçta böyle oldu' gibi yorumlar yapılmasın...