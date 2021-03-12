Ahmet Nur Çebi: O dışarıdan da halleder!

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

O dışarıdan da halleder. Kendi ekibiyle izleyecek maçı. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Hatalarla maçların kazanıldığı bir şampiyonluk olmasın istiyoruz. Hakemlerin hepsi bizim için önemli... Yeter ki, sezon sonu şampiyon olan takım şampiyonluğunu güzel yaşasın. 'Şu maçta şöyle oldu, bu maçta böyle oldu' gibi yorumlar yapılmasın...











