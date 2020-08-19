Ahmet Nur Çebi: Mensah yalan konuşacak bir çocuk değil

Ahmet Nur Çebi, toplantı sırasında kulübün güncel konularıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Siyah-Beyazlı takımın yeni transferi Bernard Mensah ve transfer limiti konusu ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Başkan, “Bugün konu Leyla konusu değil Adidas. Sayın Cengiz’i anlayabiliyorum. İnsanlar bazen canları sıkıldığında sertleşebilirler. Söylemleri doğru. Galatasaray da dahil olmak üzere geldiysek Sayın Cengiz’in söylediği sebeplerle geldik. Bir hafta evvel başkanların olduğu bir Whatsapp grubuna, ’Transferde menacer ve oyuncuların oyunlarına gelmeyelim’ demiştim” şeklinde konuştu.

‘Forveti ben demerak ediyorum’

Başkan Çebi, Mensah konusunda ise, “Bizden kendisinin Mensah’ın arkasından koştuğuna dair resmi bir söylem çıkmadı. Koskoca Galatasaray Başkanı öyle diyorsa öyledir. Ben Mensah’ı gördüm, yalan konuşacak bir çocuk değil” dedi. Golcü transferi ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine de Ahmet Nur Çebi, “Umarım gelir. Bir ihtiyacımız var. Forvet için formayı kimin giyeceğini ben de merak ediyorum. Araştırmalar, çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

‘Hedef 350 bin forma’

Ahmet Nur Çebi, forma lansmanıyla ilgili olarak, “En büyük spor giyim markası Adidas ile çalışmaktan onur duyuyoruz. İş ortağımız Adidas ile 11 yıldan beri devam ediyoruz” dedi. Şampiyon olup 3. yıldızı taktıkları dönemde 500 bin forma sattıklarını hatırlatan Çebi, “Umuyorum şampiyon olup 500 bin üzerine çıkarız. Şu an için 350 bin ve üzeri hedef koyduk” ifadelerini kullandı.

Cengiz ne demişti?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün Bernard Mensah transferi konusunda, “Mensah transferiyle ilgili Kayserispor’a teklifimiz olmadı. Futbolcuyla ilgili bizi suçlamışlar. İzin almadan görüştüğümüzü söylüyorlar. Ta m tersi, Mensah bizi aramış. Aksine biz teklif bile vermedik” ifadelerini kullanmıştı.