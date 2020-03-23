Ahmet Nur Çebi: Lig böyle tescil edilebilir

Ahmet Nur Çebi, kulüp ve ülke gündemiyle ilgili olarak dün A Spor’a açıklamalarda bulundu.

İlk olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkileyen koronavirüsle ilgili konuşan Çebi, “İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Tüm kulüplerde virüslerden evvel geçmiş yönetimler kulüpleri öyle zararlara soktular ki, bir kere de virüsten zarar ederiz, sorun değil... 65 yaş ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmamalarını öneriyorum. Evlerimizde kalalım” ifadelerini kullandı.

‘Bize talepler geliyor ama...’

Kulüp olarak oyuncuları için aldıkları kararlardan da söz eden Başkan Çebi, “Futbolcuların kontratları var ve ülkeden çıkmaları uygun değil. Şu an olağanüstü bir durum yaşanıyor. Bazılarının çocukları yurt dışında ama şu an yanlarına gitmelerinin risk olacağını anlattık. Bu bir tatil değil, karantina. Dolayısıyla aldığımız karar, diğer kulüplerle ortak. Bize tabii ki talepler geliyor ama gönüllerini alarak durumu yönetmeye çalışıyoruz” sözlerini sarf etti.

‘Gerekli tedbirleri aldık’

Süper Lig’in koronavirüs sebebiyle ertelenmesi sonrasındaki süreçle de ilgili yorumda bulunan Çebi, “Gelişen duruma göre tarihler değişir ya da ligler iptal edilir. Bunlar artık sonra tartışılacak konulardır. Biz tedbirlerimizi aldık. Ofislerimizi ve Kartal Yuvası’nı kapattık. Bu sebeple bizde herhangi bir tedbirsizlik yok. Kendi fabrikalarımda da gerekli tedbirleri aldık. Liglerin oynanması için konuşulan tarih bir temennidir, gelişen durumlara göre mümkün olabilir. Nisan olur Mayıs olur veya ligler iptal edilebilir. Olduğu gibi tescil de edilebilir” yorumunu yaptı.