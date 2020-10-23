Ahmet Nur Çebi: Lambaları yanmıyordu

Posta Gazetesi'nden Faik Gürses'e konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve geldiklerinde beklediklerinden daha vahim bir tablo ile karşılaştıklarına dikkati çekerek, ”Lambaları yanmayan karanlık odalar, CEO’su ortalarda görünmeyen, hiçbir evrakın bulunmadığı boş dolaplar ve bir de sekreter ile kulübü teslim aldık” açıklamasını yaptı. Takımdan umutlu olduğunu da dile getiren Çebi, “Toplam 8 milyona mal ettiğimiz, 18 milyon tasarruf ettiğimiz takımla yola devam ediyoruz. Konya’dan 4 yedik, Gençlerbirliği’ne sahamızda kaybettik. Hiç hoş değil. Yine de umutluyum. Hocamızın istediği transferleri yaptık” diye konuştu.