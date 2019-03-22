Ahmet Nur Çebi: ‘Kenetlenirsek, kriz aşılır’

6.5 sene Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a yol arkadaşlığı yapan ancak son yönetim kadrosunda yer almayan Ahmet Nur Çebi, FANATİK’e önemli açıklamalarda bulundu.

Mayıs’taki seçimde aday olup olmayacağıyla ilgili kesin bir ifade kullanmamasına rağmen kulislerde ciddi şekilde adı geçen Çebi, şu an kongrenin ikinci planda olması gerektiğini söyledi. Tecrübeli işadamı, “Beşiktaş’ın önceliği seçim değil. Şu an Başkan ve yönetim mevcut, çalışıyor. Bütün herkesin ortak menfaat altında birlik ve beraberlik içinde olması gerekir. Ancak bu şekilde kriz dönemi aşılır” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş’ta bizlere görev düşerse de bundan önce olduğu gibi bundan böyle de gerekeni yaparız” diyen eski ikinci başkan, sözlerini şöyle noktaladı: “Şu an takımın öncelikle ligi en iyi yerde bitirmesi gerekir. Herkes takıma destek olsun. Camianın ve taraftarların, sevgisini kesinlikle Beşiktaş’tan esirgememesi lazım.”

Başkan Çebi ile ilgili ne demişti?

Yayıncı kuruluşa röportaj veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Ahmet Nur Çebi’nin aday olması beni üzmez. O da söyledi, ben aday olduğum sürece aday olmayacak. Benim zaten son dönemim. 6.5 sene beraber çalıştık. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Onunla karşı karşıya kalmamız doğru olmaz. Zaten o da söyledi. Benden daha iyi başkanlık yapacak varsa kendim göreve gelmesini isterim” demişti.

Orhan Yıldırım

Bu haberi de okudular Fikret Orman'ın ilk adayı Guti!