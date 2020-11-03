Ahmet Nur Çebi: ’Kalıcı başarılar uzakta değil’

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin kasım sayısındaki yazısıyla Siyah-Beyazlı camiaya seslendi. Başkan, yönetim olarak çalışmalarına tam gaz devam ettiklerini belirterek, “Planlamalarımız doğrultusunda, yeni sezonda geçmiş sezona nazaran hem kadro yaşımızı gençleştirdik hem de kadrodaki mali yükümüzü önemli ölçüde azalttık. Gidenler ve gelenler tablosunda 8 milyon Euro tasarruf sağladık. Önümüzdeki sezonlarda da tasarruf sağlamaya devam edeceğiz. Kimseye muhtaç olmayacağımız, başımızın dik olacağı bir düzen için sabır ve inanç gerekir. Uzun vadede kalıcı başarılar, inanıyorum ki çok uzakta değil” ifadelerini kullandı.