Ahmet Nur Çebi: Josef VAR baskısıyla kırmızı kart gördü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankaragücü maçının ardından çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ankaragücü maçında her şeyin planlı olduğunu söyleyen Çebi, Ömer Erdoğan'ı da eleştirdi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle;

Ankaragücü maçında her şey planlıydı

Futbolun amatör tarafında seyircinin de amatörce, duygusalca izlediği bir ortamdan uzaklaşıyoruz. Fanatizmin artmaya başladığı, taraftarların bilerek ya da bilmeyerek kulüplerine zarar verdiklerini görüyoruz. Esefle seyrediyoruz. Ankaragücü maçında her şey planlıydı. Küfürler de planlıydı. Sahadaki oyuncuların Beşiktaşlı oyuncuları tahrik etmesi de planlıydı.

Josef de Souza'ya VAR baskısıyla kırmızı kart gösterildi

Ömer Erdoğan'ın kendisinden yaşça küçük bir oyuncuyu hedef göstermesi de yakışıksız durumdur. Hocalar akıllarını başına alsın. Josef de Souza gibi yılların kaliteli futbolcusuna, VAR baskısıyla kırmızı kart gösterildi. Bu karar baştan aşağı komik bir karardır. Bu şahıs dün serbest bırakıldı. Ankaragücü camiasından bazı kendini bilmezler de bunu fotoğraflıyor. Solda da cübbeli biri var. Kimse haddini bilmiyor. Bu insanlar cübbe giyiyor.

Josef ile TFF'ye gideceğiz

Ankaragücü Başkanı'nı nazik davranışı ve özür dilemesinden ötürü takdir ediyorum. TFF Başkanı müracaat etmediğimizi söylemiş. Önce PFDK'ya sevk edilmesi gerekiyor. Sonra da savunmayı vermemiz gerekiyor. Durum bundan ibarettir. Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürüten başkanımız var. TFF'ye gideceğiz. Takım kaptanımız Josef ile katılacağız! Arkadaşını korumak için kırmızı kart gören bir futbolcu ile birlikte gideceğiz. Bakalım Josef'in gözlerine bakınca ne karar alacaklar?