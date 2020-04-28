Ahmet Nur Çebi: İndirim yapmazlarsa gitmelerini isterim!
Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözleşmeleri bitecek olan oyunculardan, maaşı yüksek olanlara kadar net açıklamalar yapan Çebi, "Şartlar eskisi gibi olmayacak. Maaşlarda indirim yapılmazsa gitmelerini isterim." şeklinde konuştu.
Trtspor'a açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi'nin yorumları şu şekilde:
Caner, Gökhan ve Atiba ile bir görüşme yapacağız. Hocamızın isteği doğrultusunda sezon sonunda bir araya geleceğiz. Ancak şartlar eskisi gibi olmayacak.
"İndirim olmzsa gitmelerini isteyeceğiz"
Lens ve Ljajic'ten maaşlarında indirim yapmalarını bekliyoruz. İndirim yapmazlarsa gitmelerini isterim.
"Talisca geldi de biz mi gelmesin dedik"
Talisca ile ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Her nedense sosyal medyada gündeme geliyor. Talisca geldi de biz mi "gelmesin" dedik. Talisca buradaki ücretlere gelip oynuyorsa buyursun oynasın. Şu anda başka yerde 10 katını kazanıyor.
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