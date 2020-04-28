Ahmet Nur Çebi: İndirim yapmazlarsa gitmelerini isterim!

Son dakika transfer haberleri (28 Nisan 2020)









Karantina günlerinde eşimle ilk defa bu kadar oturup, konuşma şansımız oldu. Dışarıya çıkıp geldiğim için eşim evde 2 metre mesafe kuralı koyuyor.'' dedi. Başkan Çebi, kulübün maddi durumu ile ilgili ''Bu süreci birlikte alınacak kararlarla çözebiliriz. Bizim maddi olarak virüsten önce ile virüsten sonra arasında pek bir fark yok. Kasamıza kuruş girmiyor. Camiada Beşiktaş'ın durumunun farkında olanlar da var olmayanlar da var ancak farkında olup umursamayanlar ilginç...









Sağlık herşeyden önce gelir. Bunu kenara itip faaliyete başlamak yanlış olur. Alınanacak kararların yanına önlemler ve tedbirler bir paket halinde konulmalı.









"Transferde öze dönmek zorundayız"









Transferde öze dönmek zorundayız. Bu bir tercih ve bir zorunluluk. Kulübe gelir sağlayacak futbolcular yetiştirmeliyiz. Eskiden olduğu gibi yaşlı, pahalı ve katkı vermeyen futbolcuları transfer etmeye karşıyız. Bu konuda yönetim olarak hemfikiriz









"Karius kalmak istiyorsa..."









Loris Karius gitmekten vazgeçmişse, burada kalacaksa onun oynayıp oynamayacağına hoca karar verir. Fesih yetkisini kullanıp kullanmayacağına Karius karar verecektir. Bekleyip göreceğiz. Kiralık futbolcular arasında bazı futbolcularla devam edeceğiz.



