Ahmet Nur Çebi: İçeride devrim yapmak istiyoruz

Beşiktaş’ta hafta sonunda yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde adayları arasında bulunan Ahmet Nur Çebi, dün sabah Lig Radyo’ya, öğleden sonra da BeINSPORTS’a konuştu.

Kulüpte köklü değişikliklere gidilmesi gerektiğini belirten Çebi, “Beşiktaş’ın içerisinde yıkılması gereken bir düzen var. Seçimlerde bindirilmiş kıtalar var. Diğer tarafta özgür oylar. Özgür oyların, bindirilmiş kıtalar diye adlandırılan kısmı dışarıda bırakması gerekiyor. O yüzden çok önemli. Bu sonuçlarda özgür oylar kazandığı takdirde devrim yapılacak” ifadelerini kullandı.

İşte Çebi’nin diğer sözleri;

‘Beşiktaş’ın parasını çaldırmam’

“Beşiktaş’a hizmet etmek için geliyorum. Sabahın 8’inde gelip akşam 8’de belki oradan çıkacağım. Başka yerlere başkanlık yaparsak bu işleri yönetemeyiz. Allah nasip eder Beşiktaş’a dönersem kendi şirketimdeki yönetim kurulu başkanlığımdan ayrılacağım. Beşiktaş’ın parasını çaldırmam, dokundurmam, saçma sapan harcamalara müsaade etmem. Karşıma çıkarılmış adaylardan en önemlisi olan Serdal Adalı, ben göreve geldiğimde UEFA’ya gidememize neden olan yöneticilerden biri. Onun olduğu dönemin icraatları nedeniyle UEFA’ya gidemedik. Eski Beşiktaş’ın değerlerini geri getirmek için içeride devrim yapmak istiyoruz. Anket yapıyorlar, camianın yüzde 80’nin bizi talep ettiğini görüyorum. Mühim olan Genel Kurul. Beşiktaş’ı yönetme yetkisinin özgür irade ile olduğunu gelip gösterecekler. Hepsini davet ediyorum, gelmemezlik etmesinler.”