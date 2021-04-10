Ahmet Nur Çebi: Hep birlikte sevineceğiz

Çebi, "Bugün futbol takımımızın lig şampiyonluğu ve kupa şampiyonluğu yolunda ilerleyişinin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm spor branşlarında öz değerlerimiz ve öz kaynaklarımızdan aldığımız güç ile hep birlikte sevineceğimiz nice yeni şampiyonluklar yaşayacağız. Nisan ayı içerisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı da kutlayacağız. Tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım. TBMM’nin kuruluş gününü çocuklarımıza bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla ve minnetle bir kez daha anıyorum" ifadelerini kullandı.