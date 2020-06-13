Ahmet Nur Çebi: Hedef 20 milyon SMS!

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu’nun katıldığı toplantıda yardım kampanyasının ismi, Beşiktaş tribünlerinin de popüler tezahüratlarından olan ‘Bırakmam Seni’ oldu. Törende açıklamada bulunan Başkan Çebi, “Beşiktaş’ın zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Taraftarımızın, camiamızın ısrarla ’Sayın Başkan Beşiktaş’a destek vermek istiyoruz’ söylemiyle oluşmuş bir bağış kampanyasıdır” dedi.

‘Beşiktaş’a büyük desteği olacak’

Başkan, hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, “Bu kampanyanın Beşiktaş’a büyük desteği olacağına inanıyorum. Beşiktaş’ımızın geleceğini tesis ederken, şeffaf olmaya dayalı bir sistem kurarken bu bağış kampanyasından gelecek gelirler vizyonumuza, ideallerimize destek olacaktır. Camiamızın kendi insanından başka bize destek verebilecek kimse yok. Biz, bizimle beraber bu işi başaracağız. Bir SMS 20 Lira olacak. Hedefimiz 15-20 milyonluk taraftarımızın en azından 1’er kere SMS atması. 10 günde beklentimizi karşılarız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘Kimseyi zorlamayacağız’

“Her bir kuruşun yerinde harcanacağına kendim ve yönetim kurulu adına söz veriyorum. Bize destek olacak taraftarın tereddüdü olmamasını rica ediyorum. Beşiktaşlı iş insanlarından bize destek olmalarını rica edeceğiz. Kimseyi zorlamayı düşünmüyoruz. Sponsorluktan boşalan yerlerimizi istekle dolduran iş insanlarımız var. Beşiktaş’a yardım edenleri Beşiktaş’ın şanlı şerefli tarihine yazacağımızı belirtmek istiyorum.”

‘Oyunculardan fedakârlık isteyeceğiz’

“Beşiktaş’ın gelir ve giderlerinin eşit olduğu, borçlanmayacağı bir süreci planlıyoruz. Elimizdeki yüksek kontratlı oyunculardan fedakârlık yaparak bizimle olmalarını isteyeceğiz. İyi yaklaşımları bizleri mutlu ediyor. Futbolcular ve hocamızla yaptığımız konuşmada 8 maçı almak için sahaya çıkacaklarını söylediler. Ama boş kağıda imza atıp biz bağış yaptık derlerse bağışlarını kabul ederiz.”

‘Kesin değil ama gidebiliriz’

“Bizim bağımsız Beşiktaş davamız var. Gidip de UEFA’ya hesap verip uzlaşmak zorunda kalmamız hiç hoş değil. Yarın UEFA’ya gidip hesap vermek zorunda kalmamak için bu kampanyaya başlıyoruz. FFP adına ödememiz gereken rakamları ödedik. ’Geçmişi bu kadar irdeleme’ diyenlere bunları söylemek zorundayız. Tahmin ediyorum uzlaşmak için UEFA’ya tekrar gideceğiz. Kesin değil ama gidebiliriz.”

Destek için ne yapmak gerekiyor?

Beşiktaş Kulübü’nün kampanyasına destek olmak isteyenler, web sayfasından, EFT ve havale yöntemi ile ve tüm operatörlerden 1903’e “Bırakmam” yazıp mesaj atarak bağışta bulunabilecek. SMS bağışı, her SMS için 20 TL olacak. PTT şubelerinden de posta çeki hesabıyla bağış yapılabilecek. Yurt dışından kampanyaya katılmak isteyenler de EFT ve havale ile para gönderebilecek.