Ahmet Nur Çebi: Geleceğimizi çöpe atamayız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp gündemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda kadrolarında büyük bir değişiklik yaşayacaklarının sinyallerini veren Çebi, FANATİK’e önemli sözler sarf etti. Başkan, oyuncu kontratları ve mali durumlarıyla alakalı olarak, “Önemli olan kişiler değil Beşiktaş. Başkan, yönetim, teknik ekip ve oyuncular gelip geçici. Hizmet eder, görev süreleri bitince devrederler. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kulübün yaşaması ve sağlam ekonomik yapıya kavuşması gerekiyor. Bu süreçten dünya etkilendi. Biz, kulübümüzün imkanları ölçüsünde ödeyebileceğimiz şartları sunduk. Bunun dışına çıkamayız. Geleceğimizi çöpe atamayız” ifadelerini kullandı.

‘Ayrım yapmıyoruz’

Yönetim olarak planlamalarının oldukça net olduğunu söyleyen Çebi, “Ayrım yapmıyoruz. Yüksek maliyetli isimler ile konuşuyoruz. Sözleşmesi biten ve az kalanlarla görüşmeler oluyor. Bütçemize uygun şartların en iyisini sunma arzusu içindeyiz. Bu çerçeve içinde olanlarla yola devam edeceğiz. Şu ana kadar iki oyuncumuz kendi isteği ile ayrıldı. Bunlara yenileri eklenebilir” sözlerini sarf etti





Orhan Yıldırım