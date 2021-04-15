Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün HDI Sigorta’yla yapılan bir dizi sponsorluk anlaşması töreni sonrasında basın mensuplarına gündemle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. İlk olarak kulübün ekonomik durumuyla ilgili konuşan Çebi, “Finansal anlamda, bugüne kadar hiç olmadığı kadar rahat durumdayız. 6 ay boyunca maaş almayanların, son 1-2 ay içinde maaş almayıp da bunu gündeme getirdiklerini düşünmüyorum. Pandemiden zarar gördük. Çalışanlarımızın hiç mağdur olmadığı bir süreç yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Kendisine mesaj attım’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Kulüpler Birliği’ndeki görevinden istifa etmesiyle ilgili olarak da ilk kez konuşan Çebi, “Mustafa Cengiz bey, Kulüpler Birliği’nden istifa etmiştir. Ben kendisine mesaj attım, hangi kararlar alındı ve sizi rahatsız etti diye. Cevap alamadım. Kaybedilen maçlardan sonra, kulüp başkanları hakemleri suçlar. Mustafa Cengiz Bey, hakemleri bu yüzden suçlamıştır. Zamanında biz de suçladık. Biz Galatasaray’dan daha fazla hakemlerden mağdur olduk” yorumunda bulundu.

‘Zemin, genel bir sorun’

Erzurumspor mücadelesinde dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Cenk Tosun’la ilgili olarak da konuşan Çebi, “Cenk’in sağlığı önemli, geleceği önemli, o birinci planda. Beşiktaş’ın şampiyonluk yolunda yürürken uğramış olduğu büyük bir sıkıntılı durum söz konusu. Sahanın iyi bakılmamasından kaynaklanması bizi daha da üzmüştür. Körün gözüne parmak sokmak gibi oldu. Türkiye’nin genel bir sorunu bu zemin. Bunun arkasında Kulüpler Birliği Başkanı olarak duracağım. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Federasyonun da destek vereceğini hissediyorum” dedi.