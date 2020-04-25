Ahmet Nur Çebi: Futbolda kurallar yeniden yazılacak

Corona virüsü sürecinden sonra kulüplerin ne hale geleceği tartışıladursun, göreve başladığından bu yana büyük sorunlarla boğuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, aldıkları önlemleri ve planlarını anlattı. Sabah Gazetesi'ne röportaj veren Çebi, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin önemli açıklamaları:

Corona virüsü sürecinde Finansal Fair Play kriterleri askıya alındı. Bu yeterli mi?

Aslında askıya alınmadı ertelendi sadece. Ayrıca UEFA ve FIFA'nın bu süreçte plan yapmakta geç kaldıklarını düşünüyorum. Tüm kulüpler de şu anda geleceklerini nasıl planlayacaklarını bilmiyorlar. Öncelikle hem ülke futbolunda hem de dünya futbolunda virüsten önceki dönemin benzeri bir dönem olmayacağı net. Artık farklı bir yere evriliyoruz. Bu duruma göre konum alıp lisans yönetmeliğinde bir takım değişiklikler ve yenilikler yapılabilir. Kulüpleri kendi akademilerine yönlendiren bir düzene teşvik yapılabilir.

Kulüpler için limitlerin artırılması yeniden gündeme gelse, bu miktar sizce ne kadar olmalı?

Bu yaşadığımız süreçten sonra limit artışı gibi bir durumu konuşamayız. Fiili gerçekler var. Aksine ne kadar indireceğimizi konuşmamız lazım.

Beşiktaş'ın bu süreçte ne kadar mali kaybı olacağını öngörüyorsunuz?

Bunu kestirmek pek mümkün değil ancak yarı yarıya hatta 3'te 2 şeklinde bir kayıp olacağını düşünüyorum.

FIFA'nın kulüplere 2.7 milyar $'lık bir fon oluşturacağı yazıldı. Yeterli mi?

Bu fon genellikle altyapı ve yetiştiricilik ile alakalı olacak. Direkt profesyonel kısma değil. Biz buna benzer bir desteği farklı miktarlarda da olsa TFF'den beklerdik ve halen daha beklemeye devam ediyoruz. Sadece bizim değil bütün kulüplerin içinde bulunduğu durumda bu kulüplere yardımcı olmak TFF'nin görevidir. Bir çözüm bulmalarını umuyoruz. Ne bizim ne de rakiplerimiz için lig tamamlanmadan elde edilecek bir şampiyonluğun adil olacağını düşünmüyorum.

"Lig oynanmaz ise Avrupa için son 5 senenin ortalamasına bakılsın" demiştiniz. Biraz açar mısınız bu sözlerinizi?

Ne bizim için ne de rakiplerimiz için lig tamamlanmadan elde edilmiş bir şampiyonluğun adil ve tam olacağını düşünmüyorum. 'Ancak şartlar el vermez, lig tamamlanamazsa son 5 yılın değerlendirmesi alınmalı' demiştik. Sonuçta bu UEFA'nın da kuralları içinde olan bir görüştü. Ayrıca maçlar oynanmadan yapılacak bir tescil durumu, şampiyon olarak ilan edilen takımı da uzun yıllar zor durumda bırakabilir. Taraftarlar arasında da bu durum bir malzeme olacaktır.

Mayısta sözleşmesi bitecek futbolcular için ne gibi bir düşünceniz var?

Görülüyor ki bu şartlarda yeni bir dünya kurulacak. Futbol da bunun dışında kalmayacak. Daha önce yapılan anlaşmalar bu doğrultuda revize edilmeli. Geçerli olması, sürmesi doğru olmaz.

Maaş indirimi olacak mı?

Bizim tek başımıza indirim istememiz bir anlam ifade etmez. Futbolcular ciddi gelir sahibi kişiler. Kulüpler ayakta kalmazsa futbolcular da bu paraları kazanamaz. Bu süreçte ücretlerinin işletilmemesinde sakınca olduğunu düşünmüyorum. Yüksek ücretli futbolcuların bu dönem alacaklarından feragat etmeleri lazım.

Cumhurbaşkanımız'ın çağrısıyla başlatılan kampanyayı hem Kaptan Holding, hem kulüp adına desteklediniz. Düşünceleriniz nedir?

Ülke olarak omuz omuza dayanışma ile biz vatanımızı da koruduk, Çanakkale bunun örneğidir. Doğal afetlerin yarattığı felaketlerden de birbirimize sarılarak kurtulduk. 1999 depremi de bunun örneğidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının fıtratında birbirine destek vermek var. Bizler de imkanımız el verdikçe ülkemiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Bu süreçte özlem duyduğunuz bazı şeyler var mı?

Sosyal mesafeyi koruyarak ve tüm hijyen kurallarına uyarak hem çocuklarımla hem de torunumla görüşüyorum. Hem onlar hem de biz bütün kurallara dikkat ediyoruz.

Beşiktaş'ın maçlarını izlemeden yaşamak nasıl bir his?

Tatsız tuzsuz bir yemek gibi. Yönetim Kurulu üyesi de olsak kulüp başkanlığı da yapsak düdük çalınca taraftarımız ile aynı hissiyat ile maçı izliyoruz. O heyecanı yaşamayı özledim.

Son dönemde izlediğiniz film, dizi ve okuduğunuz kitap var mı?

Netflix'de en son 'Sunderland Til I Die' belgeselini izledim. Boşluk bulduğum zaman ikinci sezonunu da izleyeceğim. Şenol hocanın hediye ettiği Johan Cruyff 'Benim Oyunum' kitabına da başladım evde kaldığım süreç içerisinde. Boş zamanlarımda okuyorum.