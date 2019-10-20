Ahmet Nur Çebi: Düzeni yıkmaya geliyorum

Beşiktaş Kulübü’nde bugün yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları son tanıtımlarını yaptı. Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, dün Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte genel kurul üyelerine hitap ederek yönetim kurulu listesini tanıttı.

Salona büyük bir coşku eşliğinde eşiyle gelen Çebi, yaptığı konuşmada, “Beşiktaş’ın 7,5 sene önce zor günleri vardı. Biz de o zaman kulübü kurtarabilmek için göreve talip olduk. Yönetici olarak bulunduğum 6,5 yıllık sürede hiçbir zaman gururumu Beşiktaş’ın önüne koymadım. Beşiktaş, benim değerlerim ve özelim. Şartlar ne olursa olsun ben buradayım. 3 aday çıktık ve Beşiktaş’ın sahipsiz olmadığını hep beraber gösterdik” ifadelerini kullandı.

‘Yalan söylemeyeceğim’

Tecrübeli yönetici, sözlerinin devamında, “Beşiktaş’ın geleceğine zincir vuran bir devir teslim düzenini yıkmaya geliyorum. Değişim istiyorum. Bu yola ulaşılabilir ve şeffaf olmak, çok çalışacağımızın sözünü vererek çıktık. Yalan söylemeyeceğim. Her şeyi anlatacağım” dedi. Ahmet Nur Çebi’nin, konuşmasının ardından gece, toplu fotoğraf çekimi ve Ankaragücü-Beşiktaş maçının seyredilmesiyle sona erdi.

Ahmet Nur Çebi (8870)

1959 Trabzon doğumlu. 1983 yıllında Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldu. Kaptan Demir Çelik, Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Evli 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Erdal Torunoğulları (9797)

1964 Kars doğumlu olan iş insanı Torunoğulları, evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derece Felemenkçe ve İngilizce bilmektedir.

Emre Kocadağ (18512)

1983 Beyoğlu doğumlu olup Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. İş insanı olan Kocadağ evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Fatih Hakan Avşar (31940)

1974 Sivas doğumlu olup Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunudur. İş insanı olan Avşar evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. ahmet

Mesut Urgancılar(14246)

1967 İnegöl doğumlu olup ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri, Tasarım Bölüm mezunudur. Uzun yıllar uluslar arası firmalarda üst düzey yöneticillik yapan Urgancılar evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Kemal Erdoğan (20531)

1970 Şanlıurfa doğumlu olup Londra Richmond Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Bölümü mezunudur. İş insanı olan Erdoğan evli ve dört çocuk babasıdır. İyi derece İngilizce bilmektedir.

Enis Ulusoy (18720)

1981 Kayseri doğumlu olup Americah İnterContinental University mezunudur. Evli iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Berkay Gocay (3566)

1962 İstanbul doğumlu olup Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. İş insanı olan Gocay evli ve iki çocuk babasındır. İngilizce bilmektedir.

Adnan Dalgakıran (18569)

1962 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’nden mezun oldu. Sanayici olan Dalgakıran evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgehan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci