Ahmet Nur Çebi bugün demişti! Beşiktaş Weghorst için geri sayımda

Wout Weghorst ile 1 yıl için mali olarak anlaşmaya varan Beşiktaş , Hollandalı oyuncunun kararını bekliyor.

Burnley'in Premier Lig'ten Championship'e düşmesi sonrası, bedelsiz olarak farklı takıma kiralanma hakkı bulunan 29 yaşındaki forvet kararını bugün siyah beyazlılara iletecek.

Beşiktaş, sözleşmesindeki madde nedeniyle Hollandalı forveti ücret ödemeden kadrosu katacak.

Weghorst siyah beyazlıların teklifini kabul etmesi halinde gelecek sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyecek. Beşiktaş Hollandalı oyuncuya 1 yıl için 2.7 milyon Euro ödeyecek. (NTV Spor)