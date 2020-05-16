Ahmet Nur Çebi: Birlikte atlatacağız

Beşiktaş Kulübü, önceki hafta kulüpte bir oyuncu ve 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Nevzat Demir Tesisleri’nde küçük gruplar halinde başlanan çalışmalara son verilmiş ve daha geniş kapsamlı olarak ikinci bir test yapılacağı belirtilmişti. Çarşamba günü Ümraniye’de yapılan testlerin ardından aralarında Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de yer aldığı 8 kişide daha Kovid-19 bulgusuna rastlanınca kulüpte adeta kırmızı alarm verildi. Çebi’yle beraber tüm isimlerin tedavileri hemen başlarken Siyah-Beyazlı camianın 1 numarası, ekibine bu zorlu süreçte de yanlarında olduğunu hissettiriyor.

Arayanları kendisi yanıtlıyor

Tansiyon hastalığı bulunması sebebiyle evinde karantina altında bulunan ve ilaç tedavisine başlayan Başkan Çebi’nin, hastalığın henüz başlangıç evresinde olduğu için günlük yaşamını olumsuz etkileyecek bir sorunu bulunmadığı öğrenildi. Kendisine gelen aramaları bizzat yanıtlayan ve teşekkür eden Başkan Çebi, ek olarak kendisi gibi Kovid-19 testi pozitif olan kulüp çalışanları ve futbolcuları da arayıp moral veriyor. 61 yaşındaki Başkan’ın, herkesi tek tek arayıp son durumlarıyla ilgili olarak bilgi aldığı ve, “Moralinizi bozmayın. Hep birlikte üstesinden geleceğiz” dediği bildirildi.

Orhan Yıldırım