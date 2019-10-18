Ahmet Nur Çebi: Birleşme talebi olmadı

Beşiktaş'ta pazar günkü seçime girecek başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, aday listelerinin verileceği son gün olan dün Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar’a listesini verdi.

Seçimin Beşiktaş için hayırlı olmasını ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Kamuoyuna bu işe talip olduğumuzu ve bu işi Beşiktaş için yapmak istediğimizi, listemizi vererek beyan etmiş bulunuyoruz. Bütün rakiplerimize başarılar diliyoruz. Zor günde yola çıkan herkesi tebrik diyorum” dedi.

‘Fikir olarak tartıştık’

Başka bir adayla birleşme talebi gelip gelmediği sorulan Çebi, “Birleşmeyle ilgili biz kendi içimizde değerlendirme yaptık. Şu ana kadar böyle bir talep gelmedi” ifadesini kullandı.

Divan’ndan ayrıldıktan sonra Süleyman Seba’nın Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrini listesinde bulunan isimlerle ziyaret eden Çebi, dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.

Akşam saatlerinde eşi Berna Çebi ve kızı Elgiz Çebi Yavuz ile açıklamada bulunan Çebi, “Allah bize nasip edecek, sorunları halledeceğiz” dedi.

Çebi’nin eşi Berna Çebi, “Güçlü ve azimli, bence başaracak” derken, kızı Elgiz Çebi Yavuz, “Beşiktaş’ı çok seven birisi. Başarılı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Çebi ve yönetim listesindekiler Seba’nın mezarında dua etti.

KREM RENGİ OY PUSULASI

Ahmet Nur Çebi (8870)

1959 Trabzon doğumlu. Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldu. Kaptan Demir Çelik, Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Evli 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Yönetim Listesi

Erdal Torunoğulları (9797)

1964 Kars doğumlu olan iş insanı Torunoğulları, evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derece Felemenkçe ve İngilizce bilmektedir.

Emre Kocadağ (18512)

1983 Beyoğlu doğumlu. Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. İş insanı olan Kocadağ evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Fatih Hakan Avşar (31940)

1974 Sivas doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu. İş insanı olan, evli ve iki çocuk babası Avşar İngilizce bilmektedir.

Ahmet Mesut Urgancılar (14246)

1967 İnegöl doğumlu . OTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri, Tasarım Bölüm mezunu. Urgancılar evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Kemal Erdoğan (20531)

1970 Şanlıurfa doğumlu olup Londra Richmond Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Bölümü mezunudur. İş insanı olan Erdoğan evli ve dört çocuk babasıdır. İyi derece İngilizce bilmektedir.

Enis Ulusoy (18720)

1981 Kayseri doğumlu olup Americah İnterContinental University mezunudur. Evli iki çocuk babası. İngilizce bilmektedir.

Berkay Gocay (3566)

1962 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. İş insanı olan Gocay evli ve iki çocuk babası. İngilizce bilmektedir.

Adnan Dalgakıran (18569)

1962 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi mezunu. Sanayici olan Dalgakıran evli ve iki çocuk babası. İngilizce bilmektedir.

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgehan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci