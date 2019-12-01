Ahmet Nur Çebi: Başka çarem yok başarılı olacağım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Siyah-Beyazlı kulübün 2019 yılı 3’üncü Olağan Divan Kurulu toplantısında konuştu.

Divan Kurulu toplantısına ilk kez kulüp başkanı sıfatıyla katılan Ahmet Nur Çebi, başarılı olmaktan başka çareleri olmadığını belirterek, “Bütün arkadaşlarımın konuşmalarını dinledim, burada kaldım. Sizler benim için önemlisiniz. Katılımcı olacağız. Zaman harcamak gerekiyorsa harcayacağız. Son seçime katılan Beşiktaşlılar’a teşekkür ediyorum. Bana oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Açık ara bir seçim olması sebebiyle üstümde bir baskı hissediyorum. Bunun altından kalkmak için başarılı olmaktan başka çarem yok. Bana güvendiğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘Her konuya açığız’

Denetleme için başvuru yaptıklarını ve kendisinin de içinde olduğu dönemin incelenmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Çebi, “Serdal Adalı, denetleme istemişti. Ben sürenin biraz daha uzatılarak denetlenmesini istedim. Adalı’nın talep ettiği süreç benim de içinde olduğum süreçti. Dolayısıyla ondan imtina etmem kendimden emin olduğum için söz konusu değildi. İçinde benim de olduğum dönemin de denetlenecek olması benim için çok önemlidir. Bu sebeple denetleme kurulu başkanlığına yazılı olarak başvuru yaptık. Kendilerine bütçe verip yanlarında olacağımızı ilettik. Sizlere açıklanacak bir divan olabilir genel kurul olabilir. Her konuya açığız. Biz bütün faturalara sözleşmelere bakacağız” ifadelerini kullandı.

‘Dargınlıklar bitmeli’

“Sevgili Beşiktaşlılar, ben de insanım. Ben camianın yardımını alamazsam, destek alamazsam ben dizlerimin üstüne çökerim. Divan kurulu ve taraftarları Beşiktaş ile birlikte olmak zorunda. Dargınlıklar ve küskünlükler bitmeli. Geçmişi kapatalım. Yapıcı eleştiriler yapalım. Başka Beşiktaş bulamayacağız.”

‘Tüzükte yanlış olan şeyler var’

“Ben sizden şerefli bir Beşiktaş aldım. Ona zarar vermemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Denetlemeleri yapacağız. Ben bu kulübü yönetmek için aldım, denetlemek için almadım. Tüzükte de yanlış olan bir şeyler var. Başkanı denetlemek için başkana soracaksınız. Başkan bir yanlışı varsa kendisini denetletir mi.”

‘Bütün gelirlerimiz temlikli’

“Şu anda bütün gelirlerimiz temlikli. Bankaya yatan paralarımızdan bir kuruş alamıyoruz. Giderayak 250 milyon TL... Bu kulübü Avrupa’ya götürmeyen ben olmayayım diye o sözleşmenin altına imza atarsınız, sizden sonra gelecek yönetimin elini ayağını bağlarsınız. Ben şimdi nereden bulacağım ayda 10-15 milyon Euro’yu. Bütün gelirler orada. Hep bir şekilde bankaya temlik edilmiş. Ya biz bunları gelip değiştireceğiz, başaracağız. Şimdi biz birlik ve beraberlik istiyoruz. Amatörler ve personel konusundaki tasarruf. Ben Beşiktaş’ın emanetine ihanet edemem. Bana birçok kişi kızacak ama ben bunları yapmak zorundayım. Bizleri affedin. Sizlere karşı yapılan bir şey değil bu.”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hayatını kaybeden Siyah-Beyazlı taraftar Cüneyt Doğruer’in özel üretim motorsikletini Beşiktaş Müzesi adına devraldı.

‘Enkaz edebiyatı yapmayalım‘

“Tamam geldik, enkaz edebiyatı yapmayalım, ağlamayalım ama bir süre sonra hepimiz unutacağız eski dönemleri. Bizim içinde bulunacağımız zor durumların, bu zor sürecin nereden geldiğini değerlendirmek gerekiyor. ‘Buraya geldiniz, geçmişi karıştırmayın’ gibi bir söylemle karşılaşmak pek doğru olmaz.”

‘Fedakârlıklar istiyoruz’

“Bir kere çok yorgunum. Konuşacak enerjiyi bile zor buluyorum. Geldiğimizden beri 2 saatten fazla uyumuyorum. Sabaha kadar bunların altından nasıl kalkarız diye düşünüyoruz. Önümüzdeki 3 yılın sporcusuyla, sponsorlarıyla imzalar atılmışsa, bunlar kulübün gelir giderlerini ortaya çıkartır mı, çıkartır. Ben önümüzdeki 2.5 yılın 1 milyar TL zararla ile kapatılacağını düşünüyorum. Biz bunları ne kadar aşağı çekebilirizin çalışmasını yapıyoruz. Sponsorlarımızdan biraz yukarı çıkmalarını istiyoruz. Sözleşmelerde fedakârlıklar istiyoruz. Geliri giderinden 1 lira fazla olan kulüp yaratamazsak, başka hiçbir şey konuşmamıza gerek kalmayacak.”

‘Bilgi verirsek kovuluruz’

“Ben, 1+3+3 sene geçirdim kulüpte. İlk 4 senede söyleyecek bir şeyim yok. Hesabını herkese verebilirim. Zaten 7 senenin içinde onlar da çıkacak. Son seçimde bütün son dönemdeki arkadaşlarımın benim karşımda çalıştığını biliyorsunuz. Kartal Yuvaları’ndan sorumlu yöneticiye soruyorum, ‘Stoklarımızda ne kadar mal var’ diye... ‘Onu başkanla hallettik’ diyorlar. Televizyonu azat ettik. Ne kadar tasarruf ettik diye ilgili yöneticiye soruyorum, ‘Efendim onu başkan ile hallettik’ diyor. ‘Size bilgi verilmemesi için başkan tarafından talimatlandırıldık’ diyorlar. ‘Yoksa kovuluruz’ dediler.”

‘Yalan söylemeyeceksiniz!’

“Bir yaz günüydü. Herkes beni arıyor... Ben önceki yönetimdeyken seçim kararı almışlar. Bana sen (Fikret Orman) yıllarca ağabey deyip ben her şeyi Ahmet Ağabey’ime sorarım demedin mi. Konu Ahmet Nur Çebi’nin bertaraf edilmesiyse başardınız. 1.5 yıl sonra koridordan girdiğimizde çalışmayan insanlar, bitmiş bir ruh vardı. Biz Ümraniye Tesisleri’ne gittik. Herkesin kafası öndeydi. Kimse uğramamış aylarca. Ayağa kaldırdık. ‘Buradayız, size yalan söylemeyeceğiz’ dedik. Varsa vereceğiz, yoksa veremeyeceğiz dedik. Verdik oynuyorlar, veremedik oynuyorlar. Demek ki insanlara dokunacaksınız. Yalan söylemeyeceksiniz, dürüst olacaksınız. Tek beklenti bu.”