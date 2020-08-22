Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında Başkan Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

"PAOK maçını alacağız. Çok fazla siyasi polemik var ama spor kardeşlik demektir. PAOK ile kardeşliğimizi, kartal amblemi olduğunu, beraber bazı şeyleri paylaştığımızı ifade eden mektubu göndereceğiz. Biz efendi gibi gider maçımızı oynarız, oradaki oyunlardan korkutularak üzerimize bir baskı kurulmak isteniyor."

"Biz Beşiktaş'ız, cesuruz. Biz 11 kişi gider görevimizi yaparız. Bize de bir şey olursa arkamızda daha çok var. Hallederler."

"Harcama limitimiz 30 milyon euro'lara indi. Ayrılan topçuların yerine yenilerini koyma şansımız yok. Bu oyuncular gitmediği sürece yeni isimleri nasıl kadromuza katarız bilmiyorum."









Harcama Limiti itirafı

"İndirim yapmadıkları müddetçe, yeni arkadaşlara nasıl yer açacağız, bu bir handikap... Bunu bir başka takım nasıl yapıyor bilmiyorum. Biz Beşiktaşız, efendiyiz. Mevcut kontratları iptal etmek veya indirim almaktan başka çarem yok..."

"Özümüze, gençlere dönmek zorundayız. Bu sebeple Sergen Hocamızdan destek istedik. Doğru söylemleri var. Altyapıdan futbolcu var da mı ben oynatmıyorum dedi. Haklı..."

Altyapının başına Mehmet Ekşi geliyor

"Eski kaptanlarımızdan futbol adamı Mehmet Ekşi'yle el sıkıştım. Altyapıyı ona teslim ediyoruz. Sergen Hoca ile birlikte çalışacaklar. Gelecek günlerde altyapıyla ilgili projelerimizi açıklayacağız."







