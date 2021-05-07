Ahmet Nur Çebi: Alınacak iki kupa var

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün kadın futbol takımının maçına gitmiş ve Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Burada oyuncularını tebrik eden Çebi'nin, "Şampiyonluk yolunda ilk ateşi siz yaktınız. Daha nice kupalar kazanacaksınız. Sizlere her zaman güvenim tam. Alnınızdan öpüyorum" dediği öğrenildi. Ayrıca Başkan Çebi'nin, şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkacak olan Kara Kartal hakkında birtakım değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Kadınlarda kazanılan kupa ile birlikte Mayıs içerisindeki hedeflerinden ilkini başarıyla tamamladıklarını söyleyen Çebi, alınacak 2 kupanın daha olduğunu söyledi.

'Kadın, erkek demeden'

Takımına inancının tam olduğunu belirten Çebi, "Kadın, erkek demeden futbolda başarıdan başarıya koşuyoruz ve hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. İlk kupamızı kazandık. Şimdi ise iki tane daha kaldırılacak kupa var. İnşallah önce lig ardından da kupa şampiyonu olacağız. Sahip olduğumuz kadromuz ve teknik ekibimiz ile bunu yapabilecek kapasitedeyiz" diye konuştu.