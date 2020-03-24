Ahmet Nur Çebi: ‘Abdurrahim Albayrak bu hastalığı atlatır’

Tecrübeli yönetici, koronavirüs pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çebi, “Abdurrahim Albayrak’ın bu hastalığı atlatacağını düşünüyorum, güçlü bir insandır. Bu süreci Abdurrahim Bey ve diğerlerinin de geçirerek sağlıklarına kavuşmalarını bekliyoruz. Önce sağlık. Şu anda sağlık söz konusu. Bu kriterler yerine geldikten sonra ancak futbol-basketbol veya diğer sporlar konuşulabilir. Bizim bakış açımız bu. Sağlıkta yapılması gereken neyse önce onu yapıyoruz. Futbolu veya sportif faaliyetleri ön planda tutacağız diye halkın sağlığını tehlikeye atmanın hiçbir alemi yok” ifadelerini kullandı.