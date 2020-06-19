Ahmet Nur Çebi: 3 milyarı hemen verecek varsa gelsin!

İşte Çebi’nin ifadeleri:

“Geçmişi hiçbir zaman unutturmayacağım. Ben aslında bugünü konuşuyorum ama bugünün sebebi geçmiş. Bunu camianın bilmesi gerekiyor. 1 yalan başka yalan doğuruyor ve koca camiaya yalan söyleyen insanlar oluyorsunuz. Ben kimseye yalan söylemeyeceğim, geçmişi de unutturmayacağım. Herkes pembe tablo istiyor. Pembe güzel ama hayallerle kalıyor. Enkaz edebiyatı yapma diyenlere kızıyorum. Kamuoyuna doğru bilgi vermeyenlere kızıyorum. Sen de ordaydın diyorlar. Evet ordaydım ama haberim yoktu. Beşiktaş’ın borcuna çözüm üretmek için yoğun mesai harcıyoruz. Mevcut durumda eğer ‘3 milyar TL borcu veririm’ diyen varsa hemen gelsin.”

‘İftira atılacak diye korkuyorum’

“Hiçbir yöneticinin serveti bu borcu taşıyacak durumda değil. Geldiğimizde personel maaşını almamıştı. ‘Paran yoktu niye geldin’ diyorlar. Beşiktaş onun bunun parasıyla mı idare edilecek. Bunları okuyunca üzülüyorum. Biz ne yaptık, şubat sonu, mart başına kadar bütün personelin maaşını ödedik. Ancak ödenmediği zaman haber oluyor, ödendiği zaman kimse konuşmuyor. Eski yöneticiler, medyadaki bazı isimlerle farklı ilişkiler içinde. Ben de Beşiktaş’a hizmet ederken acaba ne iftira atılacak diye korkuyorum, ayaklarım titriyor. Borcun artmasında suistimal aramamalıyız ama bunu da göz ardı etmemeliyiz. Bu borçlar ödenir. 2+12 yıl içinde bu borçlar kapanıyor.”

'Bunun için 2 yıla ihtiyaç var’

futbolunda yeni bir yapılanma olacak. 25-30 milyon Euro’luk futbol bütçesiyle bu borçlar ödenir. Giderlerin düşürüleceği 2 yıl yaşayacağız. Kontratlar var. Bu yükün düşmesi lazım. Bu süreci taraftarın desteğiyle atlatmak istiyoruz. Ancak öyle Beşiktaşlılar var ki, evinin kirasını getirmek istiyor. Ben o parayı istemiyorum. Kimsenin evindeki huzurunu bozmasını istemiyoruz. Borçları düzene sokmak için 2 yıla ihtiyacımız var. Bu 2 yıllık süreç sonunda borcu düzene sokacağız, giderlerimizi düşüreceğiz. Buraya kadar yükü camiayla paylaşacağız. Sonrasında denk bütçeli Beşiktaş kuracağız.”

‘Stat inşaatı pahalıya bitti’

2013 yılının sonlarına doğru iyi bir gidişatta olduklarını belirten Ahmet Nur Çebi, “Statla birlikte büyük bir heyecan geldi. Ancak 100 milyon Dolar’lık inşaat 168 milyon Dolar’a bitti. Transferler hoyratça harcanan paralar nedeniyle stadın borcu bir türlü kapatılamadı. Havalimanında uçağa binip giderken, başkanın haberi bile olmayan transferler var. Geçtiğimiz temmuz ayında 16.5 milyon Euro bonservis verilen transferler var. Bunları alt alta koyunca borcun nereden kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Stat pahalıya yapılmasaydı, borç 3’te 1 olurdu.”

‘Artık yalvarma sistemi olmayacak’

Çalmayacaklarını ve çaldırmayacaklarını belirterek taraftara da seslenen Başkan Çebi, “Yastığa başınızı koyduğunuzda bunu bilmek bir güvencedir. Geldiğimizden bu yana yaptığımız çok iş var, çok hatayı düzelttik, şu anda bunların duyulmasını istemiyoruz. Popülist politikalar artık yok. Ben kimseye şampiyon olacağız demiyorum, en düşük bütçeyle her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturacağımızın sözünü veriyorum. Bundan sonra bankalara, UEFA’ya yalvaran, borçsuzluk kağıdı için futbolcunun kapısına giden bir sistem olmayacak.”

Orhan Yıldırım