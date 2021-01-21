Zekeriyaköy’deki evinde 29 Ekim 2018’de Sıla’yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural, hakaret, basit yaralama ve tehdit suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz eden Kural’ın avukatları, davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (istinaf) taşıdı.

"DİKKATE ALINMADI"

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; itiraz dilekçesinde, “Tanık olan yan komşunun ‘duydum’ dediği tehdit ve hakaret içeren seslerin, bilirkişi ölçümlemesinde duyulamayacağının tespitine rağmen mahkeme bu durumu dikkate almamıştır” denildi.

OLAY YERİNDE KEŞİF KARARI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı bozdu. İstinaf Mahkemesi’nin kararında “Bilirkişi raporu dikkate alınmalıdır. Olay yerinde keşif yapılması talep olunur” denildi.



