Ahmet Kesim: Şampiyonluğa inanıyoruz

Tecrübeli savunma oyuncusu Ahmet Kesim, kulübün resmi yayın organlarına açıklamada bulundu.

2016-2017 sezonundan bu yana kırmızı-siyahlı formayı terleten Ahmet, Gaziantep gibi bir şehirde futbol oynadığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun görev almasıyla beraber birçok şeyin değiştiğini ve Türkiye'nin en iyi takımlarından biri haline geldiklerini vurguladı.

Şu ana kadar verimli bir kamp dönemini geride bıraktıklarını anlatan Ahmet, "İlk 2 hazırlık maçında iyi sonuçlar almadığımızın farkındayız ancak lig maçları asla böyle olmayacaktır. Arkadaşlarımın gözlerinde gördüğümüz o hırs ve arzu, sezon öncesi memnun ediyor ve umutlandırıyor. İnşallah bu hafta sonundan itibaren Gaziantep'e dönerek Denizlispor maçı hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Spor Toto Süper Ligi, play-off finalinde kaçırdıklarını belirten Ahmet, şöyle devam etti:

"Geçen sezon gerçekten bizim için çok dramatik oldu. Belki de en çok hak eden takım olmamıza rağmen şampiyonluğu kaçırdık. Gaziantep şehrini o gece ne kadar üzdüğümüzü biliyoruz ancak bunu gerçekleştirebilmek için önümüzde 17 maç var. Geçen yıl oynadığımız final maçıyla ilgili takım arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda, yarım kalan bir işimiz olduğunu dile getiriyoruz. Biz bu takımı şampiyon yapacağız, buna gönülden inanıyorum."

Özellikle geçen sezondan bu yana taraftarların maçlara ilgi göstermeye başladığını anlatan Ahmet Kesim, "Tribünleri dolu gördüğümüz zaman hepimiz için de özel maçlar çıkarıyoruz. Elbette zaman zaman şanssız maçlar oynayarak onları üzüyoruz ama iyi ve kötü günümüzde yanımızda olmaları gerekiyor. Çünkü taraftarlar bizim her şeyimiz. Sezonun ikinci yarısının ilk maçı olan Denizlispor maçından itibaren taraftarların bizleri yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Onların da desteğiyle şampiyon olacağız." değerlendirmesinde bulundu.