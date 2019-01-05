Ahmet Kavalcı: Yeni ayrılıklar olabilir

Beşiktaş’ta A takımdan sorumlu yönetici olarak görev yapan Ahmet Kavalcı, dünkü idman öncesinde transfer çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Kavalcı, “Burada olmayan Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Tolgay Arslan için bize gelen bir tane bile resmi teklif yok. Hocamız bir stoper istiyor. Bakıyoruz ve alacağız. Serdar Aziz için bir talebimiz olmadı. O Fenerbahçe’ye gider. Belki bizden de yeni ayrılıklar olabilir. Transferde her an yeni gelişmeler olabiliyor” sözlerini sarf etti.

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