Ahmet Kavalcı: Yeni ayrılıklar olabilir

Beşiktaş’ta A takımdan sorumlu yönetici olarak görev yapan Ahmet Kavalcı, ''Yeni ayrılıklar olabilir. Transferde her an yeni gelişmeler olabiliyor” açıklamasını yaptı.

05 Ocak 2019, Cumartesi 09:39
- A +
Ahmet Kavalcı: Yeni ayrılıklar olabilir

Beşiktaş’ta A takımdan sorumlu yönetici olarak görev yapan Ahmet Kavalcı, dünkü idman öncesinde transfer çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Kavalcı, “Burada olmayan Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Tolgay Arslan için bize gelen bir tane bile resmi teklif yok. Hocamız bir stoper istiyor. Bakıyoruz ve alacağız. Serdar Aziz için bir talebimiz olmadı. O Fenerbahçe’ye gider. Belki bizden de yeni ayrılıklar olabilir. Transferde her an yeni gelişmeler olabiliyor” sözlerini sarf etti.

Bu haberi de okudularYine, yeni, yeniden... Beşiktaşlı Burak Yılmaz!

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.