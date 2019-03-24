Ahmet Kavalcı: İnsanlar nankör olmayacak

Siyah-Beyazlılar’da futbol A takımından sorumlu yöneticilik görevini başarıyla yürüten Ahmet Kavalcı, FANATİK’e kulüp gündemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yönetici, ilk olarak yeni teknik adam konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Yeni hoca konusunda Başkanımız Fikret Orman, gerekli çalışmaları yapıyor. Zaten kendisi de söyledi. Yerli ve yabancı isimler ile konuşacak. Seçimden sonra da karar verir. Yönetime ve camiaya da açıklar. Ama nasıl olursa olsun lig sonuna kadar Şenol Güneş ile yola devam edeceğiz” sözlerini sarf etti.

‘Başkanımız’a karşı açıklamaları...’

Takımda kadro dışı konumda bulunan Gökhan Töre’nin kulüp yönetimini eleştiren açıklamalar yapmasını da yorumlayan Kavalcı, “Polemik yaratmaya gerek yok. İnsanlar nankör olmayacak. Gökhan Töre önce Beşiktaş’a ne vermiş, neler almış bunları düşünsün. Başkanımıza karşı yaptığı açıklamalara zaten cevap verdik. Bu ülkede sıkıntı varsa herkese var. Futbolcuya da yöneticiye de... Bunlar el birliği ile aşılır. Yanlış yol izleyerek bir yere varılmaz. Beşiktaş’ta başka bir oyuncunun böyle bir yolda olduğunu hiç görmedim” yorumunu yaptı.

‘Mücadelemiz sürüyor’

Ligde sezonu Şampiyonlar Ligi potasında bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Kavalcı, “Kadromuz gayet iyi ve yeterli. Ligin ilk yarısında aklımıza bile gelmeyecek puan kayıpları yaşadık. Ancak Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelemiz sürüyor. Buna odaklandık” ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Kavalcı’nın tüm sözleri;

“Kulüplerin zaman zaman ödeme sıkıntıları oluyor. Bizde de olduğu gibi. Oyuncularla konuşuyoruz, anlayış gösteriyorlar. Büyük uğraşlar veriyoruz. Rakamlar çok yüksek. Mesela Avrupa’da 300 bin Euro’ya oynayan futbolcu, Türkiye’ye bunun 5-6 katına geliyor. Yönetim olarak çözüm üretme adına çalışıyoruz. Gecikmeler olsa da çözüm üretmek için elimizden geleni yapıyoruz.” Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı, Gökhan Töre’nin yaptığı açıklamalara FANATİK aracılığıyla yanıt verdi:

‘Büyük uğraş veriyoruz’

Kulüplerin zaman zaman ödeme sıkıntıları oluyor. Bizde de olduğu gibi. Oyuncularla konuşuyoruz, anlayış gösteriyorlar. Büyük uğraşlar veriyoruz. Rakamlar çok yüksek. Mesela Avrupa’da 300 bin Euro’ya oynayan futbolcu, Türkiye’ye bunun 5-6 katına geliyor. Yönetim olarak çözüm üretme adına çalışıyoruz. Gecikmeler olsa da çözüm üretmek için elimizden geleni yapıyoruz.”

'Karius'un kalmasından yanayım'

“Sezon sonunda takımdan giden ve gelen oyuncular olacaktır mutlaka. Kadroda çok fazla değişimden yana değiliz. Ama futbolda transfer dönemi her şeye açık. Kadromuzda kiralık olan isimlerle sezon sonunda oturup konuşacağız. Liverpool’dan kiraladığımız Loris Karius’un anlaşması 2 yıllık. Şampiyonlar Ligi’nde final oynamış bir kaleci. Kesinlikle takımda kalmasından yanayım.”

'Ljajic için temas olacak'

“Torino’dan kiraladığımız Adem Ljajic’in durumu biraz farklı. Opsiyonlu bir kiralaması mevcut. Sezon bitiminde hem kendisi hem de kulübüyle bir temasımız olacak. Onun da takımda kalmasından yanayım. Takıma iyi adapte oldu ve son derece profesyonel bir oyuncu.”

'Kagawa'yla devam'

“Shinji Kagawa, takımda farklı bir sinerji yarattı. O da kısa sürede böyle bir başarı elde edip uyum sağladığı için mutlu. Kendisine taraftarımızdan büyük bir ilgi ve sevgi var. Yeni sezonda da kalmak isteyeceğini düşünüyorum. Biz de bizimle devam etmesini bekliyoruz.”

Orhan Yıldırım - Fanatik Özel