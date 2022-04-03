ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda TOFAŞ'a 81-80 mağlup olan Beşiktaş Icrypex'te başantrenör Ahmet Kandemir maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Ahmet Kandemir'in açıklamaları şöyle;

Her iki taraf için de çok önemli bir müsabakaydı. Maç iki takım için de dengede gitti. Oyunun son üç dakikasında kazanacak hamleleri yaptık. Öne geçtiğimizde yanlış hücum yaparak rakibi oyuna ortak ettik. Rakibin son hücumunda faul hakkımız olmasına rağmen faul yapmadık. Molada üzerinde konuşmuştuk ama uygulayamadık. Sonrasında da oyunu kaybettik.”