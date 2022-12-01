Altınordu, bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisi, söz konusu müsabakalarda attığı 14 gole karşılık kalesinde 26 gol gördü. Kırmızı-lacivertlilerin kaydettiği bu gollerin 9’u tecrübeli golcü Ahmet İlhan Özek’ten geldi. Özek, gol krallığı yarışında da 9 golle Kabongo Kasongo ve Marco Paixao ile zirveyi paylaşıyor. 34 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği ve Denizlispor ’a 2’şer gol atarken, Boluspor, Samsunspor, Tuzlaspor, Eyüpspor ve Adanspor filelerini de 1’er kez sarstı.

Altınordu, Ahmet İlhan'ın gol attığı maçlarda ise sadece Adanaspor ve Eyüpspor karşılaşmalarını kaybetti. Kalan maçlarda ise 2 beraberlik, 3 galibiyet aldı.

Öte yandan Altınordu, topladığı 12 puanla düşme hattının ilk basamağı olan 16. sırada yer alıyor.

İHA