Spor Toto 1'inci Lig'de son 6 maçını üst üste kaybedip 12 puanla düşme hattında kalan Altınordu'da deneyimli oyuncu Ahmet İlhan'ın çabaları puanlar için yeterli olmadı. Bu süreçte hücumda çok etkisiz kalıp sadece 3 gol atabilen Kırmızı-lacivertlilerde, deneyimli oyuncu 2 kez fileleri sarstı. Altınordu'nun diğer golü ise Ali Dere'den geldi. Ahmet İlhan Özek dışında üretken futbolcu bulmakta zorlanan Altınordu, oldukça sıkıntılı bir dönem geçirdi.

Bu sezon 14 karşılaşmaya çıkan 34 yaşındaki futbolcu 9 kez fileleri sarstı. Altınordu'da diğer oyuncular ise şu ana kadar beklenen performansı gösteremedi. Altınordu toplam attığı 14 golle ligin en az üreten takımlarından biri oldu. Altınordu ayrıca savunmada da büyük zaaflar verdi. Sadece deplasmanda 1-0 kazanılan Tuzlaspor karşılaşmasında kalesini gole kapatan İzmir ekibi, 15 maçın 14'ünde gol yedi. Altınordu, kalesinde toplamda 27 gol görerek sonuncu Denizlispor 'un ardından en çok gol yiyen ikinci ekip oldu. (DHA)