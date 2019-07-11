Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz Giresunspor’da

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) - Spor Toto 1’inci Lig takımlarından Giresunspor, Ahmet İlhan Özek ile Bekir Yılmaz’ı kadrosuna kattı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sürdürülen transfer çalışmaları kapsamında, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen sol kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek ile yine aynı takımda forma giyen orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz ile anlaştıkları belirtildi.

Her iki oyuncuyla da 1+1 yıllık anlaşma yaptıklarını kaydeden Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, “Bekir Yılmaz ile anlaşmaya vardık. Anlaşmamız hayırlı uğurlu olsun. Yönetim kurulu olarak güçlü bir Giresunspor oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ahmet İlhan da çok tecrübeli bir oyuncu. Kendisinin Giresunsporumuz’a da başarıyla hizmet edeceğine inanıyoruz. Anlaşmamız her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bekir Yılmaz ile Ahmet İlhan yeşil beyazlı takımın kampına katılmak için daha sonra Erzurum’a gitti. Yeşil beyazlı ekip dün akşam da Osmanlıspor’da forma giyen sol bek Muhammed Bayır ile de anlaşma sağlamıştı.

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