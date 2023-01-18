Ahmet Fetgeri Aşeni dualarla anıldı

Beşiktaş Kulübü kurucularından ve eski başkanlarından Ahmet Fetgeri Aşeni’nin ölümünün 57. yıldönümünde, Gölcük Şehitliği’ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Aşeni’nin kabri başına çelenkler bırakıldı ve Kur’an-ı Kerim okunarak dulalar edildi.

Geniş katılımın olduğu törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kurucularından ve 6. Başkanı görevleriyle ülkemiz sporuna ve görevi boyunca da Türk Deniz Kuvvetleri’ne önemli hizmetlerde bulunan Emekli Albay Ahmet Fetgeri Aşeni’yi, vefatının 57. sene-i devriyesinde Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.