Ahmet Düverioğlu Panathinaikos galibiyetini değerlendirdi

Galibiyeti Fenerbahçe Televizyonu’na değerlendiren Ahmet Düverioğlu, “Bizim için bu iki maç çok önemliydi. Biliyorsunuz herkes birbirine çok yakın. Bu nedenle her galibiyet çok önemli. Bunun önemini bilerek çok güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar herkes elinden gelini yaptı, savaştı. Tabii ki bazı hatalarımız oldu, karşı takıma çok ribaund verdik. Ama şimdi bu maçı izleyip diğer maçlarda daha iyi bir şekilde ve o hataları yapmamak kaydıyla kazanmak istiyoruz. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var, ardından zorlu bir CSKA deplasmanı olacak. O maçlarda da herkes elinden geleni yapacak.” dedi.

Her geçen gün takım olma yolunda daha iyi bir seviyeye gelindiğinin altını çizen Ahmet Düverioğlu, “Daha iyi top paylaşıyoruz, birbirimizi daha iyi anlamaya başladık. Artık bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. O reaksiyonun meyvelerini de şimdi topluyoruz.” şeklinde konuştu.