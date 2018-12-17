Ahmet Duman ikinci yarıdan umutlu

TFF 3. Lig 3. Grup'taki ilk yarının son maçında evinde Serik Belediyespor'la golsüz berabere kalarak devreyi 27 puanla Play-Off hattında tamamlayan Turgutluspor'da teknik direktör Ahmet Duman, ikinci yarıda daha iyi olacaklarını söyledi.

Devrenin son haftalarını eksik kadroyla oynadıklarını hatırlatan Duman, "Grubun güçlü takımlarından Serik Belediyespor karşısında maça kötü başladık. İkinci yarıda pozisyon üstünlüğü bizdeydi ancak 10 kişi kalmamız bizi etkiledi. Kazanabileceğimiz bir maçtan beraberlikle ayrıldık. Maratonun ikinci etabında çıkışımız sürecek" dedi. Başkan Hakan Sezer de hakemlerin yönetiminden dert yandı.