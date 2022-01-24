Ahmet Daşkan: Bundan sonra artık her maçımız final

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta çarşamba günü evinde Sarıyerspor’u konuk edecek olan Turgutluspor'da yönetim kuruluyla birlikte antrenmanı izleyen Başkan Ahmet Daşkan, üst sıralar için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Daşkan, hafta sonu An Zentrol Bayburt Özel İdarespor deplasmanında zor şartlarda önemli bir puan aldıklarını belirtirken, "Deplasmanda eksi 10 derecede buz tutmuş bir zeminde zor bir maç oynadık. Takım olarak güzel oyunumuzu anlamlı bir galibiyetle süsleyemediğimiz için üzgünüz. Play-Off için terimizin son damlasına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bayburt deplasmanından 1 puan alabildik. Takımımızı kutluyorum. Bundan sonra artık her maçımızı tek tek final olarak düşünüyoruz ve öyle hazırlanıyoruz" dedi.

"Sarıyer ile çok önemli bir maçımız var" diyen Daşkan, "Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Yolumuza kayıpsız devam edip Play-Off’u zorlamamız lazım. Turgutluspor camiası her zaman her durumda eli kalbinde, gözü sahada, başı dik takımıyla bir bütündür. Bir his takımıdır Turgutluspor. O büyük taraftarımız renklerine aşıktır bu takımın. Turgutlu halkı, esnafı, ticaret odaları, sivil toplum örgütleri, belediyesi, yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları olmak üzere hep birlik olmuş ve kenetlenmiş durumdayız. Başkan olduğum gün belirttiğimiz gibi bu yıl için kimseye şampiyonluk sözü vermedik ama Turgutluspor markasının olduğu her yerde hedef vardır ve bu hedef için sonuna kadar savaşacağız. Çarşamba günü oynayacağımız Sarıyer maçını kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Futbolcularımıza güveniyorum, hepsi biri birinden değerli. Bu camiada onlarla olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

DHA