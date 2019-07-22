Ahmet Çalık kararı bekliyor

2.5 sezondur Galatasaray forması giyen Ahmet Çalık’a, bu sezon yeniden Süper Lig’e yükselmeyi başaran eski takımı Gençlerbirliği talip olmuştu. 25 yaşındaki stoperin, daha fazla süre bulabilmek adına Başkent temsilcisine gitmeye sıcak baktığı bildirildi. Ancak Ahmet’in, teknik direktör Fatih Terim tarafından kendisi için verilecek kararı beklediği öğrenildi. Gençlerbirliği altyapısından yetişen Ahmet, 2011-2016 yılları arasında Kırmızı-Siyahlı ekipte görev yapmıştı.