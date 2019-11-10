Ahmet Çalık duvar ördü, Emre Taşdemir asistle döndü

Rizespor mücadelesinin ardından Gaziantep maçında da 11’de görev bulan Ahmet Çalık, kendisine verilen şansı yine çok iyi değerlendirdi. 90 dakika boyunca savunmada hata yapmayan ve kritik müdahalelere imza atan Ahmet, üçlü defans hattında oldukça başarılı bir görüntü sergiledi. 6’da 6 ikili mücadele kazandı. Fatih hoca, bundan sonraki maçlarda da öğrencisine forma vermeye devam edecek.

Emre Taşdemir asistle döndü

Sivasspor maçında ilk 11’de forma giydikten sonra ligde iki haftadır şans bulamayan Emre Taşdemir, Gaziantep karşısında müthiş oynadı. Formsuz Nagatomo’nun yerine Fatih Terim’in görevlendirdiği genç Emre, Feghouli’nin golünde şık bir asiste imza attı. Sahada kaldığı 90 dakika boyunca hem savunma hem de hücumda oldukça başarılı olan Emre, sadece hocasını değil, taraftaraları da mutlu etti.