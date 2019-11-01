Ahmet Çalık: Herkes üstüne düşeni yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Marcao'nun sarı kart cezası nedeniyle mücadeleye ilk 11'de başlayan Ahmet Çalık, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Herkesin üzerine düşeni yaptığını ifade eden Çalık, "90 dakika boyunca hem defansta hem hücumda iyi işler yaptık. Bütün halinde herkes üstüne düşeni yaptı, tüm arkadaşlarıma teşekkürler. Kendi performansıma gelirsek burada olduğunuz sürece hazır olmalısınız. Elimden geleni yaptım." dedi.

Luyindama'yla iyi iş çıkardıklarını belirten tecrübeli oyuncu, ''Luyindama ile çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum, birbirimize yardımcı olduk. Zaten gol de yemedik, çok uyumlu bir performans sergiledik beraber." ifadelerini kullandı.