Ahmet Çakı: 'Ev sahibi olduğunuz maçı 71 sayıyla kazanamazsınız'

Turkish Airlines EuroLeague'in 10. hafta maçında sahasında ağırladığı İspanyol takımı Herbalife Gran Canaria’ya 75-71 yenilen Darüşşafaka Tekfen’de başantrenör Ahmet Çakı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Çakı, maça iyi başladıklarını anlatarak, "İlk yarı 44 sayı bulduk ve soyunma odasına 10 sayı önde girdik. Soyunma odasında rakibimizin ikinci yarı üçlüklerle etkili olmaya başlayacağını konuştuk. Çünkü onların oyun planı, dış atışlarda etkili olup ritimlerini bulmak." diye konuştu.

Hücumda sayı bulmaya çalışırken tereddüt ettiklerini belirten Çakı, "İkinci yarının tamamında kötü oynadık. Maalesef üçüncü çeyrekte de 12 sayı bulduk ve son çeyreğe geride girdik. Son periyotta 15 sayı attık. Boyalı alandan çok sayıda basket kaçırdık. Gran Canaria son periyodu tecrübeyle oynayarak kazandı. Ev sahibi olduğunuz maçı 71 sayıyla kazanamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.