Ahmet Çakı: Daha iyi oynamamız gerekirdi

Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Ahmet Çakı, Gaziantep Basketbol'a 3-2 kaybettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Çakı şöyle konuştu:

"Öncelikle sezonun açılış maçında daha tempolu ve agresif oynamayı hedefliyorduk. Biz top paylaşımıyla iyi oynayan bir takımız. sürekli ilk hareketten, ilk ikili oyundan bir şeyler üretmeye çalıştık. Telaş ve gerginlikle, bu nedenden kötü oynadık. Takımı sakinleştirmeye çalıştık ama yeterli olmadı. Daha iyi oynamamız gerekirdi. Gaziantep takımını da tebrik ederim. Bizim ise çalışmamız gereken çok konu var. Takımım beklentimin altında kaldı. Oynadığımız 12 hazırlık maçından daha kötü bir basketbol oynadık. Çalışıp kendimizi geliştirerek daha da iyi olmamız gerekiyor."