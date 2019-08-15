Galatasaray'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile ilgili bir açıklama da FIFA menajeri Ahmet Bulut'tan geldi. Yıldız ismin transferi için görüşmelerde bulunan ve bugün İstanbul'a dönen Bulut, havaalanında 33 yaşındaki futbolcunun son durumu hakkında bilgi verdi. İşte Bulut'un sözleri:

"Falcao hafta sonunda maça çıkacak. Önümüzdeki hafta ortasında %100 olarak transfer netleşecek. Şu an için olumsuz bir durum yok. Görüşmeler yolunda gidiyor. Zaten oyuncunun niyeti de burada oynamak. Ödenecek bonservis konusunda ise bir şey söylemem doğru olmaz."