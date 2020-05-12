Kara Kartal’daki 4 yıllık kontratı sezon sonunda tamamlanacak olan Gökhan Gönül için, başta eski takımı Fenerbahçe olmak üzere birçok transfer iddiası ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili olarak FANATİK’e konuşan 35 yaşındaki sağ bekin menaceri Ahmet Bulut, önemli açıklamalarda bulundu. Bulut, “Gökhan Gönül’le alakalı olarak ne Fenerbahçe’den ne de başka bir takımdan kimseyle görüşmedim. Gökhan’ın Beşiktaş’la bir kontratı var ve bu sözleşme devam ederken başka bir takımla temas kurmam doğru olmaz. Fenerbahçe’den ayrıldığı dönemde o dönemki yönetim, kendisiyle kontrat yenilemek istemedi. O dönemki yönetimin tasarrufu böyleydi. Gökhan da ayrıldı ve yoluna gitti. Koronavirüs sebebiyle Gökhan’la sadece telefonla konuşabiliyoruz. Verilmiş bir kararımız yok” ifadelerini kullandı.

‘Piyasanın durumu belirsiz’

Siyah-Beyazlı yönetimle de henüz bir görüşmede bulunmadıklarını söyleyen Bulut, “Sezon sonunda kontratı sona erince oturup konuşacağız. Henüz Beşiktaş Yönetimi’nden de bir isimle temasımız olmadı. Her kulübün ekonomik sıkıntıları var. Piyasanın durumu belirsiz. Sezon sonunda hep beraber masaya oturup Gökhan’ın geleceğini şekillendiririz” diye konuştu.

‘Gökhan, kendisine çok iyi bakıyor’

Oyuncusunun iyi bir kontratı her zaman hak ettiğini söyleyen dünyaca ünlü menacer, “Bence artık şu anki futbol piyasasında genç ve yaşlı oyuncu diye bir ayrım kalmadı. Artık iyi ve kötü futbolcu var. Gökhan’ın kariyerine baktığınızda her sezon 30-35 maçın üzerinde oynadığını görürsünüz. Bu durum Beşiktaş’ta da değişmedi. Oldukça istikrarlı bir futbolcu ve bu sezon da yaptıkları ortada. Gökhan’ın en önemli özelliklerinden biri kendisine çok iyi bakması” dedi.

‘34 yaşındaki Neuer bile 5 yıllık kontrat istiyor’

Yeni dönemde Avrupa’daki oyuncu sözleşmeleriyle ilgili olarak da konuşan Bulut, “Bir futbolcu eğer iyi ve başarılıysa yeni kontrat için yaşa bakmazsın. Atiba Hutchinson, Beşiktaş’tan iyi bir örnek. Emre Belözoğlu... 40 yaşına girecek ama kalitesi ortada. Bayern Münih’in kalecisi (Manuel Neuer) 34 yaşında. Yeni kontrat için görüşüyorlar ama adam 5 yıllık kontrat istiyor. Avrupa’da önceden oyuncular, 30 yaşına gelince futbolu bırakmaya başlıyordu. Şimdi ise 38-40 yaşında oynayan hala birçok isim var” yorumunda bulundu.

Gökmen Özcan