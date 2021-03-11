Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu güreşçi Ahmet Ayık'ın hayatı kitap oldu. İki dönem Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı ve uzun yıllarda FILA Asbaşkanlığı yapan "Şampiyon - Ahmet Ayık" isimli kitap yazarımız Hamit Turhan tarafından kaleme alındı.

Ahmet Ayık'ın Sivas'ın Doğanşar İlçesi'ne bağlı Eskiköy'deki doğumundan, çocukluğundan itibaren 1968 Mexico City Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almasına kadar uzanan güreş yaşamını, federasyon başkanlığı ile FILA'daki yöneticilik yıllarını, aile ve iş hayatını anlatan kitap dokuz yıllık bir çalışmanın ürünü.

Kitapta ayrıca bir çok devlet adamı ile Ahmet Ayık'ın sporcu arkadaşları, öğrencileri, aile bireyleri ve dostlarının yazıları da yer alıyor. Önümüzdeki günlerde raflarda yerini alacak olan kitabın geliri Türk Güreş Vakfı'na bağışlanacak.