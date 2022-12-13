Ahmet Avni Atayol: “Arda bizim çocuğumuz”

Altay forması giyen Arda Gezer, geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor müsabakasının kadrosuna alınmamıştı. Bunun sebebi ise oyuncunun menajeri ve kulüp arasında anlaşmazlıkların olduğu ortaya çıktı.

Durum hakkında Altay Basın Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Ahmet Avni Atayol, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Genç oyuncumuz Arda Gezer'in kadro dışı bırakıldığı haberlerine ilişkin olarak; kendisiyle sözleşme uzatma görüşmeleri sırasında menajer bağlantılı ufak bir pürüz yaşandı. O nedenle Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı, ancak antrenmanlara devam ediyor. Gençlikte küçük hatalar olur, ama Arda bizim çocuğumuz. Bu pürüz en kısa sürede çözülüp 'Umut' sezonumuzda kendisine düşen katkıyı katkı vermeye edecektir. Kadromuzdaki her bir çocuğumuz, her bir oyuncumuz bizim için çok değerlidir. Hepsine sahip çıkalım.” (İHA)