Ahmet Avcı: “Zula’ya battle royale modu geliyor'

ESPORTS.con ve Zula hakkında açıklamalarda bulunan Avcı, Zula’daki sürprizlerden bahsetti.

Zula’da sürprizler bitmiyor. 2019’a çok hızlı girdik. Battle royale modu, çok yakında Zula’da olacak. Yeni harita en geç önümüzdeki hafta oyunda olacak. Başka sürprizlerimiz de var. Birkaç harita üzerinde de çalışmaya başladık.”

“Zula oynayanları çok büyük şeyler bekliyor”

2019’un ilk çeyreğinde, Zula oynayanları çok büyük şeyler bekliyor. Ve 2019’un ikinci çeyreği içinde yine bir soru işaretli modumuz var. Onu da açıklayacağız.

“Çok daha farklı içerikler olacak”

Zula Pass, çok kapsamlı bir görev sistemi. Bu, battle pass olarak birçok oyunda karşımıza çıkan bir sistem. Hem paralı hem parasız görevleri tamamlayarak çok güzel hediyeler kazanabilecekler. Sadece Zula Pass’e özel çıkarttığımız yeni desenler var. Tabi ki bu bir beta sezonu. Bu sezondan sonra çok daha farklı içerikler olacak. (Playerbros)