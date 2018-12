Ahmet Aras, Bodrumspor’a destek sözü verdi

Cumhuriyet Halk Partisinden Bodrum Belediye Başkan aday adayı olan turizmci Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Bodrumspor yönetimi, teknik ekip ve futbolcuları tesislerde ziyaret etti. Aras, Bodrumspor’a tam destek sözü verdi.

Bodrum Belediye Başkanı aday adayı Ahmet Aras ziyaretlerini sürdürüyor. Bodrum’u karış karış gezen Aras, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya’yı ziyaret etti. Bodrumspor hakkında bilgiler alan Aras, 2’inci ligde yer alan futbol takımımıza başarılar dilediğini dile getirerek “Bodrumspor’un başarısı bizim için çok önemli, sayın başkan ve yönetim kurulunun çabaları sayesinde kısa bir sürede büyük bir atılım yaptık. Bu da Bodrum’un tanıtımına ve turizm sektörünün çeşitlenmesine katkı sağlıyor. Genç kardeşlerimizin yönetiminde sürdürülebilir bir bütçeyle çok daha yukarılara çıkacağımızdan şüphem yok. Ayrıca sadece futbolda değil daha birçok branşta da sporcularımız büyük başarılar elde ediyor. Özellikle yelkende dünya ölçeğinde sporcular yetişiyor. Bodrum genç nüfus açısından çok zengin. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtararak spora yönlendirmemiz gerekiyor. Bunun için öncelikle mahallelerimizde kapalı ve açık spor tesisleri oluşturmak zorundayız. Göreve gelirsek önceliklerimiz arasında yeni bir bölgede Bodrum’a yakışacak donanımlı bir stadyum için girişimde bulunmak var. Bu aynı zamanda mevcut stadyumun altında yer alan arkeolojik kalıntıların da gün yüzüne çıkarılması için bir başlangıç olacak. Ayrıca her mahalleye de kapalı spor salonu yapmak zorundayız. Bodrum’da neredeyse her branşta başarılıyız.Basketbol, voleybol, hentbol, su topu gibi takım sporlarının yanı sıra yelken, tenis, golf, karate ve judo gibi bireysel alanlarda da gençlerimiz çok önemli dereceler alıyor. Biz de onlara her türlü desteği vermek zorundayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda, çağdaş, sağlıklı, kendinden emin, tam donanımlı, ülkemizi ileriye taşıyacak nesiller yetiştirmek en büyük idealimiz olmalıdır. Bunun için öncelikle ailelerimizle, halkımızla ve yöneticilerimizle mutabakat halinde tüm gücümüzü bu hedefe yönlendirirsek başarının gelmesi kaçınılmazdır.” dedi.

